صحيفة سعودية: الأمم المتحدة أخفقت في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين

رأت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن تعامل منظمة الأمم المتحدة مع الصراعات في المنطقة مازال سلبيًا، وهو ما أسهم في استمرارية الصراعات وتفاقم معاناة شعوب المنطقة، وتدمير بنيتها التحتية، والسير بها نحو المجهول.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها، اليوم الاثنين بعنوان (الدور السلبي للأمم المتحدة)- أن الأمم المتحدة أخفقت في القيام بدورها المنشود وفق سياستها المتفق عليها دوليا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون الدولي، باعتبارها المنظمة الدولية الأكبر والأكثر شهرة في العالم، لأنها انحازت لمواقف الدول، وتقارير منظمات غير محايدة، فحادت عن جادة الصواب، وساهمت في تغذية الصراعات.

وأضافت الصحيفة: "لعل تعاطي الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية خير دليل على فشل المنظمة في القيام بمهامها العادلة والمحقة، حيث فشلت في إيجاد الحلول، وإنقاذ الشعب اليمني من ويلات الحرب، ولم تقدم ما يشفع لها عبر هيئاتها، بل تماهت مع المليشيا الحوثية، وشجعتها، وقدمت الدعم السياسي لها من خلال بيانات لاقت الاستهجان وكانت محل التندر من قبل الشعب اليمني، الذي كان ينتظر من هذه المنظمة مواقف حازمة وعادلة ونزيهة".