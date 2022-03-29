توفيق رشوان: علاقتي بأحمد حلاوة هي جسدين بروح واحدة

أقيم منذ قليل عزاء النجم أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز ٧٣ عاما، بعد صراع كبير مع فيروس كورونا.

وحضر عدد كبير من النجوم لأداء واجب العزاء، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وتوفيق رشوان، ونضال الشافعي، وفتوح أحمد.

وحرص النجم الكبير توفيق رشوان على أداء واجب العزاء لأسرة الراحل، رغم تعبه الشديد، مشيرا إلى أن علاقته بالنجم أحمد حلاوة عبارة عن جسدين بروح واحدة، "وخبر وفاته عبارة عن صدمة كبيرة على قلبي".

وأضاف توفيق: "أحمد حلارة صديق طفولتي سافرنا سويا وأكلنا من طبق واحد، وجمعتنا غرفة واحدة، وأبنائي وأبنائه أصدقاء، فهو انسان شريف بكل ما تحمل الكلمة".