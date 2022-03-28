الحكومة الأوكرانية: لن نتمكن من إتاحة ممرات إجلاء للمدنيين اليوم بسبب استفزازات محتملة

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قالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إنه لن يكون من الممكن إتاحة ممرات إجلاء للمدنيين في المدن الأوكرانية اليوم الاثنين؛ بسبب التهديد الذي يشكله الجيش الروسي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، إن هناك معلومات استخبارية تفيد بحدوث "استفزازات" محتملة في تلك المناطق.

وتتهم أوكرانيا روسيا منذ أسابيع بإفساد عمليات إجلاء المدنيين من المناطق المتنازع عليها تحديدا، بينما تلقي روسيا بااللوم على أوكرانيا في الفشل المتكرر بشأن الاتفاق على إتاحة ممرات إجلاء آمنة.

ونقلت صحيفة "برافدا" الأوكرانية عن إدارات إقليمية مختلفة القول، إن القصف الروسي مستمر في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويشار إلى أن المنطقة المحيطة بكييف شهدت حدوث ضربات صاروخية واشتباكات على طول إحدى الطرق السريعة.

وفي تشيرنيهيف بشمال البلاد، تمكن الجنود الأوكرانيون من التصدي لهجمات روسية أثناء الليل.

كما تعرضت منطقتي زيتومير وخاركيف للقصف بالصواريخ والقنابل.