خالد العناني: ملتزمون حتى الآن بالإجراءات الخاصة باستقبال السائحين في المطارات

رد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على سؤال ما إذا كان هناك تغيير في عملية استقبال السياح مع تخفيف إجراءات كورونا، قائلا إن القطاع ملتزم حتى الآن بالإجراءات التي وضعها لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر في المطارات بسيطة للغاية، موضحًا أن الوزارة تطلب من الوافدين إما شهادة تطعيم، أو pcr، أو إجراء فحص في المطار.

وأكد أن إجراءات مصر لمواجهة كورونا في المطارات ليست صعبة أو معقدة، بدليل أنها وصلت إلى أعداد سياح كبيرة في الربع الأخير من 2021 تكاد تماثل أعداد 2019، مشيرًا إلى أن القائم بعمل وزير الصحة أبدى مرونة شديدة في التعامل مع كورونا.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس «كورونا»، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.