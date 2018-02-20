وزير خارجية قطر: مستمرون في دعم دور مصر المحوري بالمنطقة العربية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر، لافتًا إلى «تجاوز المرحلة الماضية – التي شابتها بعض التوترات - بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الاثنين، أن العلاقات مستمرة بما يهم مصلحة البلدين والشعبين، متابعًا: «نرى أن الآفاق واسعة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتواصل بين البلدين والشعبين».

وذكر أن تعزيز الشراكة له انعكاسات على العمل العربي المشترك وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا المختلفة، على المستوى السياسي، مضيفًا: «عامل هام لاستقرار المنطقة، ونؤكد أهمية دور مصر المحوري في المنطقة العربية، ودائمًا سنكون داعمين لهذا الدور وترسيخ الاستقرار في الإقليم».