اقتنص فيلم الأكشن والمغامرة والدراما «كثيب - Dune»، جائزة أوسكار أفضل تصميم إنتاج لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:

"NIGHTMARE ALLEY"

"THE TRAGEDY OF MACBETH"

"WEST SIDE STORY"

"THE POWER OF THE DOG"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.