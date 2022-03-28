الاتحاد الأوروبي يؤسس منصة لتنسيق التعامل مع الوافدين الفارين من حرب أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تأسيس منصة لتسجيل الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا الذين يصلون إلى الكتلة.

وتستهدف المنصة السماح للحكومات الأوروبية بتبادل المعلومات عن الوافدين لضمان حصولهم على "وضع الحماية المؤقتة" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان من المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي بأن الخطوة تستهدف وضع نظام مركزي لجهود التكتل "للترحيب باللاجئين في أفضل الظروف".

وتعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح منصة تقوم وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بأنظمة تكنولوجيا المعلومات "اي يو-ال اي اس ايه" بتأسيسها لكي تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.