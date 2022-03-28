نجم نيجيريا الأسبق: مصر تستطيع عبور عقبة السنغال

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يرى تيجاني بابانجيدا، نجم منتخب نيجيريا الأسبق، أن المنتخب الوطني المصري يملك الخبرات التي تؤهله للحفاظ على أفضليته أمام السنغال وحسم بطاقة العبور لكأس العالم «قطر 2022».

حظوظ منتخب بلاده قوية للغاية في مواجهة غانا يوم الثلاثاء القادم بتصفيات المونديال.

وقال بابانجيدا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «مصر ستخوض مباراة صعبة أمام السنغال، وتحتاج للحفاظ على نظافة شباكها في الدقائق الأولى حتى تمتص حماس لاعبي أسود التيرانجا».

وأضاف: «لاعبو مصر يملكون الخبرات اللازمة لعبور هذه المباراة الصعبة، بجانب أن الفوز بهدف دون رد في الذهاب يمنحهم الأفضلية».

كما تطرق بابانجيدا للحديث عن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، حيث قال: «صلاح هو الأفضل في قارة إفريقيا في الوقت الحالي، لكن فوزه بالأفضل في العالم أمر يبدو صعبا، وقد تزيد حظوظه إذا نجح في قيادة مصر لكأس العالم».

وعن فرص بلاده في التأهل لكأس العالم، قال: «منتخب غانا متراجع في الفترة الأخيرة وفوزه على نيجيريا بمثابة المعجزة، أعتقد أن فوز منتخبنا هو الأقرب وسيكون طبيعيا».

وأتم بابانجيدا بقوله إن الكاميرون ستواجه صعوبات كبيرة في لقاء الجزائر بسبب أنصار محاربي الصحراء، فيما تحتمل مواجهة تونس ومالي وقوع مفاجآت.