 الثاني خلال يومين.. تركيا تعلن العثور على لغم بحري - بوابة الشروق
الإثنين 28 مارس 2022 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

الثاني خلال يومين.. تركيا تعلن العثور على لغم بحري


نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 12:39 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن فرقها المعنية تدخّلت لتفكيك لغم بحري تم العثور عليه قبالة سواحل إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أوردته وسائل إعلام محلية، إنّ اللغم البحري تم العثور عليه في ساعات الصباح الباكرة.

وأضاف أن فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) المتخصصة بتفكيك الألغام البحرية، توجهت إلى المنطقة لإعطابه.

يُذكر أنّ هذه الواقعة هي الثانية في غضون يومين فقط، إذ أعلنت تركيا إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك