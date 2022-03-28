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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن فرقها المعنية تدخّلت لتفكيك لغم بحري تم العثور عليه قبالة سواحل إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أوردته وسائل إعلام محلية، إنّ اللغم البحري تم العثور عليه في ساعات الصباح الباكرة.

وأضاف أن فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) المتخصصة بتفكيك الألغام البحرية، توجهت إلى المنطقة لإعطابه.

يُذكر أنّ هذه الواقعة هي الثانية في غضون يومين فقط، إذ أعلنت تركيا إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.