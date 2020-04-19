وزير الداخلية اللبنانية يهنئ نظيره الكويتي على توليه مهام الوزارة

أجرى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي،اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه على توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله الثقة.

وأجرى الوزير مولوي اتصالاً "بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه على توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله الثقة، وفق ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتمنى الوزير مولوي لنظيره الكويتي "التوفيق والسداد للحفاظ على أمن الكويت وسلامتها واستقرارها".

وجدّد مولوي التأكيد على "ضرورة مواصلة التعاون الأمني لما فيه خير البلدين الشقيقين".

من جهته، أعرب الوزير الكويتي عن جزيل شكره لمولوي، متمنياً له التوفيق في خدمة لبنان، ومثمنا العلاقة العميقة التي تربط لبنان والكويت.

وكان صدر مرسوم أميري في 9 آذار/مارس الحالي يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزيراً للداخلية الكويتية ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.