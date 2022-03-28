سفينة الإنقاذ (أوشن فيكينج) تحصل على تصريح بإنزال 160 مهاجرا في صقلية

منحت السلطات الإيطالية منظمة "إس أو إس ميديترانيه "الإغاثية تصريحا بجلب 160 لاجئا ، تم إنقاذهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط إلى ميناء أوجوستا بجزيرة صقلية ، حسبما ذكرت المنظمة في تغريدة لها اليوم الاثنين.

كان طاقم السفينة "أوشن فيكينج" أنقذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين ، الأخيرة شملت إنقاذ 139 شخصا تقريبا ، رغم أن شخصين لقيا حتفهما بالفعل. وقام سلاح خفر السواحل الإيطالي بإجلاء امرأة حامل من السفينة أوشن فيكينج أمس الأحد.

وتعد هذه المهام من الإنقاذ مسألة حساسة سياسيا في إيطاليا ، وتطالب حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي بروكسل بتنفيذ نظام أفضل لإعادة توزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وحتى اليوم الاثنين وصل قرابة ستة آلاف و550 مهاجرا على متن قوارب إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام. ويعد هذا الرقم أعلى بصورة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، عندما وصل زهاء ستة آلاف و334 شخصا إلى إيطاليا