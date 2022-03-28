تدافع وحالات إغماء وسط جماهير الجزائر من أجل تذاكر المباراة الفاصلة

احتشد الآلاف من مشجعي المنتخب الجزائري أمام محيط ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة من أجل اقتناء تذاكر مباراة المحاربين أمام الكاميرون الأربعاء، في إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وسجل حوالي 20 ألف مشجع، حضورهم بمحيط الملعب في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأحد، ضمن محاولة الحصول على تذكرة المباراة، في ظل العدد المحدود للتذاكر.

ووقفت الجماهير الجزائرية في طابور طويل، امتد لأطول من كيلومتر، عن أكشاك ملعب تشاكر.

وحشدت قوات الأمن الجزائري، المئات من وحداتها، من أجل تأمين عملية بيع التذاكر، وضمان سيرها في أفضل الظروف.

وشهدت عملية بيع التذاكر، أمس السبت، مناوشات بالجملة بين الجماهير، وحالات إغماء وتدافع ما اضطر مصالح الأمن إلى التدخل بحزم، حيث قامت بتفريق الجماهير، باستخدام شاحنات الماء، ووحدات التدخل، ومكافحة الشغب.

وحقق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه الكاميروني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الجمعة الفائت ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

على أن يتجدد اللقاء في مواجهة الإياب على ملعب البليدة.