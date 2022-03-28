الوزير: فوجئت بتكسير 8 شبابيك بالحجارة وإطفاء السجائر في كراسي القطارات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن القطارات الحديثة في محافظة الإسكندرية يوجد بها تكييف ومراوح ودورات مياه وكراسي على أعلى مستوى، وكذا زجاج عاكس للضوء، وغيرها من المميزات التي تحقق راحة الركاب، لكنها لم تنجو من بعض الممارسات السلبية.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤولتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن السكك الحديدة الفاخرة، التي تم إنشائها بأموال المصريين، شهدت عبور سيارات عليها من أماكن غير معدة للعبور أثناء قدوم القطار، مشيرًا إلى أنه عند وقوع حادث يكون اللوم على السكك الحديدية: «يبقى بتوع السكة الحديد وحشين».

وذكر وزير النقل، أن سائقي القطارات يتعاملون مع مواقف مختلفة وخطيرة، بسب خبرتهم الكبيرة التي تكونت خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك عربة كارو تحمل برسيما كانت تمر في قلب السكة الحديد وأيضا التكاتك والدرجات بشكل خاطئ: «يا جماعة إحنا بنقول ساعدونا، دا دافع الضرائب بيشقى عشان نجيب قطار».

وتابع، أن سائقي القطارات المحترفين استطاعوا التوقف قبل الاصطدام بالسيارات التي تخترق خط القطار بمسافات كافية تصل لـ500 متر، لافتًا إلى أن قائدي القاطرات أصبح لديهم وعي كبير وارتفع عامل السلامة والتأمين عن الماضي، لذا تم تكريم المتميزين منهم.

وأشار إلى أنه يجري تكريم المتميزين في منظومة السكك الحديدية لتفانيهم في العمل، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من بروج المراقبة سيصير عامل الأمن والسلامة آمن بنسبة 100%، وحال حدوث أي طارئ سيغلق المزلقان الإلكتروني لمنع حدوث الكوارث.

وأكد وزير النقل، أنه بعد الانتهاء من تطوير الإشارات ستستغرق الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية ساعتين فقط، ويجري التعاون مع العديد من الشركات لإنهاء أعمال التطوير.

وكشف كامل الوزير أنه رغم التوعية المستمرة بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية فوجئ بتكسير 8 شبابيك في القطار الجديد عقب رشقهم بالحجارة، وشاب آخر كان يقطع أقمشة المقاعد بالقطار الحديث بآلة حادة كما شاهد إطفاء سجائر في الكراسي، معقبًا: «طيب ليه يا ابني ده، القطار ملكك ولازم تحافظ عليه»

واختتم وزير النقل تصريحاته بأنه ليس كل رواد السكة الحديد يسيئون استخدامها، مشيرًا إلى أن هناك 90% من ركاب السكك الحديدية يتعاملون مع التطوير بإيجابية.