احتفل الآلاف من أهالي القرنة بالبر الغربي في الأقصر، بذكرى مولد الشيخ أبو القمصان، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر شعبان ذكرى الليلة الختامية لمولده، بعد عامين من المنع بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وحضر الاحتفالات التي أقيمت بمنطقة السيدة زينب بجوار مقابر القرنة، عدد من المداحين والمبتهلين وقراء القرآن الكريم بالمحافظة.

وقال عبدالله البدري من أحد العائلات المنظمة للاحتفالات، إنها بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها حلقات ذكر وإنشاد ديني متنوعة، مقسمة لكل منها مداح يحييها، في أنحاء منفرقة من ميدان الاحتفالات.

وأضاف البدري، لـ"الشروق"، أن الاحتفالات تضمنت إلقاء العديد من الأناشيد الدينية، من الطرق الصوفية والرفاعية، وغيرها من المنشدين الذين يتغنون في حب آل بيت النبي – صلى الله عليه وسلم، كما تخللت احتفالات الأهالي هذا العام تنظيم حلقات إنشاد ديني، داخل المنازل المجاورة لموقع الاحتفالات، وموائد طعام للوافدين للاحتفالات من المراكز والمحافظات المجاورة.

وتابع: "تخللت الاحتفالات أيضًا إقامة عدد من الألعاب الشعبية للأطفال التي تشهدها مثل تلك الموالد، كما جرت العادة في الأقصر، كما انتشر بأرجاء الاحتفالات بائعو المسليات، والحلوى الشعبية حلوى المولد، وبائعي البخور، ولُضمت عقود النور بالبيوت المجاورة لميدان الاحتفالات".

وفي ذات السياق، أشار حسان بدوي، من أحد العائلات المنظمة للاحتفالات بالأقصر، إلى أنه جرت العادة أن يحتفل أبناء الطرق الصوفية والرفاعية في شتى بقاع القرنة بمولد الشيخ أبو القمصان والتي يحرصون على إقامتها في شهر شعبان من كل عام، مؤكدًا أن الأهالي يعتبروه أحد أهم الأعياد الدينية في الأقصر بجانب الاحتفالات بمولد السيد أبو الحجاج الأقصري.

وزاد بدوي، لـ"الشروق" أن القرنة تشهد في مثل هذا التوقيت من كل عام مجيء عدد كبير من المريدين وأتباع الطرق الصوفية لمشاركة العائلات في احتفالاتهم بمولد الشيخ أبو القمصان، وتتضمن تنظيم حلقات ذكر "حضرة" وتلاوة قرآن، بجانب إقامة الموائد الضخمة التي يميزها أهل البلدة بالأكلة الرسمية للمولد لديهم وهي"الكمونية".

واستطرد أن المولد يشهد حضور كبير من جانب الأسر الأقصرية للمشاركة في الاحتفالات، وشراء احتياجاتهم من المسليات والحلوى الشعبية وأدوات التحطيب كون الاحتفالات تشهد انتشار الباعة الجائلين وباعة الحلوى للأطفال والكبار، مضيفًا أن العديد من الأسر والعائلات تشارك في ثواب إطعام الضيوف والمحتاجين اعتقادًا في ذلك بنيل البركة عبر تعظيم الاحتفال بمولد "صاحبة الشورى".

وأكد أن احتفالات هذا العام بمولد الشيخ أبو القمصان شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المريدين له من الأقصر والمحافظات المجاورة، كونه الاحتفال الأول بذكرى مولده بعد عامين من الحظر الذي طال الاحتفالات الدينية الجماهيرية في مصر، بعد أن فرضته الدولة جراء تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.