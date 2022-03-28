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يرى أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن عدوه الأول قبل المباراة المصيرية هو الوقت.

ويلتقي غدا الثلاثاء، منتخب مصر مع السنغال في إياب الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم 2022.

وقال أليو سيسيه في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة مصر بعيدا عن عبده ديالو".

وأضاف: "لدينا فرصة لكتابة التاريخ في ملعبنا الجديد، ويجب أن ننجح في تسجيل هدف واحد على الأقل".

وأكمل مدرب السنغال: "ليس مضمون أننا سنسجل الكثير من الأهداف عن طريق زيادة عدد المهاجمين، يجب أن نكون حاسمين أمام المرمى وأن نستغل الأخطاء ونصنع الفوارق من نصف فرصة".

وواصل: "لا يوجد خوف لدينا جميع العناصر في جميع المراكز والوقت هو عدونا الأول لتعويض الهدف الذي دخل مرمانا في مباراة الذهاب، وبالنسبة لي أكون جيد عندما أفوز لذا مباراة الذهاب لم نكن مميزين".

وأشار: "هدفنا تحقيق الفوز في مباراة الغد وكسر عقدة عدم تسجيل أي هدف في أخر مباراتين".

وأتم: "لست بحاجة لتحفيز اللاعبين، إذا كان الأمر يتعلق بالتأهل إلى كأس العالم فهم يملكون الحافز وأعتقد أننا سنتأهل".