وزير الخارجية الإسرائيلي: إرهابيون يستهدفون إخافتنا ومنع لقاءاتنا لكنهم لن ينجحوا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنّ «الإرهاب ضرب في قلب إسرائيل في الساعات الماضية بهدف سفك أكبر قدر من الدماء».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، عقب اجتماع سداسي بمدينة النقب، اليوم الاثنين: "هدف الإرهابيين إخافتنا ومنع لقاءاتنا والاتفاقات بيننا لكنهم لن ينجحوا في ذلك".

وتابع: "إسرائيل قوية وفخورة ولن تستسلم أبدا للإرهاب، ونحن نصنع اليوم التاريخ بناءً على التسامح والتطور والتعاون".

ودعا الوزير الإسرائيلي، الفلسطينيين لاعتماد مسار مستقبل مشترك للازدهار والنجاح.

وكان مواطنان عربيان قد فتحا النار في مدينة الخضيرة مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر.