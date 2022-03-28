 بعد عملية الخضيرة.. 700% ارتفاعا في طلبات الحصول على رخصة سلاح بإسرائيل - بوابة الشروق
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بعد عملية الخضيرة.. 700% ارتفاعا في طلبات الحصول على رخصة سلاح بإسرائيل


نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 1:17 م

رصد تقرير إسرائيلي، زيادة كبيرة في التقدم للحصول على رخصة سلاح، تزيد بنسبة 700% عن المعتاد، بعد عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة، مساء الأحد.

وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الاثنين، إنه في أقل من 12 ساعة، تم تقديم أكثر من 430 طلبًا لإصدار رخصة حيازة أسلحة نارية.

وأضافت الصحيفة: «تعتبر الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة، ظاهرة معروفة نسبيًا في الأيام التي تعقب هجمات، لكنها هذه المرة قفزة كبيرة، بأكثر من سبع مرات أكثر من المعتاد».

وتابعت: «عادة ما يكون المتوسط ​​المعتاد حوالي 60 طلبًا في اليوم، بينما هذه المرة تم تقديم أكثر من 430 طلبًا في أقل من 12 ساعة».

وكان مواطنان عربيان قد فتحا النار في مدينة الخضيرة مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر.

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