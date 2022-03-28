هايدي موسى تغني «متفصلة على الجرح» تتر مسلسل «وجوه» بطولة حنان مطاوع

تقدم الفنانة هايدي موسى تتر مسلسل "وجوه"، المقرر عرضه رمضان المقبل من بطولة حنان مطاوع.

أغنية التتر باسم "متفصلة على الجرح" غناء هايدي موسى، ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.

مسلسل "وجوه" مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى "وش تالت" من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبدالمغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

أما الحكاية الثانية تحمل اسم "وجوه"، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، مع الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وغيرهما.

جدير بالذكر أن السباق الرمضاني 2022، ينافس فيه 37 مسلسلًا تعرض على القنوات المصرية والعربية، وذلك الرقم المعلن إلى الآن وقابل للتعديل في حالة إعلان دخول أحد الأعمال المنافسة أو الخروج منها في اللحظات الأخيرة، لذا فالقائمة النهائية ستكون في نهاية شهر شعبان.

من أبرز تلك المسلسلات: العائدون الذي يعد الجزء الثاني من هجمة مرتدة الذي تم عرضه في رمضان 2021، وفاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، وراجعين يا هوى، والكبير قوي 6، الذي يعود به الفنان أحمد مكي لاستكمال أجزاء مسلسله الشهير الكبير قوي، والمشوار بطولة محمد رمضان، وsuites بالعربي بطولة آسر ياسين والمأخوذ عن فورمات أجنبية، وملف سري، وأحلام سعيدة، وغيرهم.