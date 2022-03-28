 لافروف: لا تسامح مع محاولات الغرب تحويل أوكرانيا إلى معقل مناهض لروسيا - بوابة الشروق
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لافروف: لا تسامح مع محاولات الغرب تحويل أوكرانيا إلى معقل مناهض لروسيا


نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 5:08 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 5:08 م
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إنّ روسيا لم تستطع التسامح مع محاولات الغرب تحويل أوكرانيا إلى معقل مناهض لها.

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صربية وتم بثها عبر موقع الخارجية الروسية الإلكتروني: "لا يمكن لروسيا قبول مساع لجعل أوكرانيا معقلا للناتو محشوا بالأسلحة الهجومية ومعاديا لبلادنا".

وتابع: "لا يمكننا قبول تشجيع الغرب استئصال كل ما هو روسي في أوكرانيا، واللغة والثقافة الروسيتين".

واستطرد: "نريد أن يعود الناتو إلى رشده، ولدينا أسباب للاعتقاد بأن هواجسنا الجدية المتعلقة بمصالحنا الجوهرية المشروعة قد سمعت وهناك من بدأ يفهمها".

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