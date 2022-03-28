وزير السياحة والآثار لـ«الشروق»: نبحث عن أسواق بديلة عقب أزمة روسيا وأوكرانيا

قال وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أثرت على كثير من الدول وخاصة مصر، بإعتبارهم سوقين مهمين لدى مصر، موضحاً أننا نعمل في كل الدول على دعم كافة الدول لدعم مقومات السياحة.



وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في تصريحات لـ «الشروق»، بعد تأثر السياحة بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، بدأت البحث عن أسواق بديلة لهم لذلك توجهت إلى لندن، مشيرا إلى أن السوق البريطاني يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.



وأشار الوزير، إلى أن مصر ترحب بكافة السائحين من جميع دول العالم، موكدا على أن الدولة تحرص على إتخاذ ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات وكافة سبل الراحة لهم للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء اجازتهم في مصر وتقديم كافة أوجه الرعاية حتى عودتهم الى بلادهم.