اتفاق مبادلة عملات بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره البولندي

توصل البنك المركزي الأوروبي ونظيره البولندي إلى اتفاق احترازي لمبادلة العملة بهدف توفير السيولة التي تحتاجها بولندا من اليورو.

ويمكن للبنك المركزي البولندي من خلال الاتفاق الحصول على ما يصل إلى 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) مقابل الزلوتي البولندي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الاثنين. ويمكن أن تستفيد المؤسسات المالية البولندية من هذه السيولة إذا دعت الحاجة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة لبولندا هو السبب في التوصل إلى الاتفاق، حيث يمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب إلى زيادة الطلب على اليورو في الدول غير الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد توصل إلى اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مثل المجر وألبانيا ومقدونيا الشمالية وسان مارينو. وسيستمر العمل بهذه الاتفاقيات حتى كانون الثاني/يناير 2023.