قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العاملين في الفنادق والمطاعم سيلتزمون بارتداء الكمامات، حفاظًا على صحة الرواد، حتى إذا كان النزلاء غير ملتزمين بذلك.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الفنادق التزمت خلال العام ونصف الماضي بالالتزام بالإجراءات الصحية، ما انعكس على عدد السياح خلال الفترة الأخيرة، فالربع الأخير من عام 2021 شهد «سياحة رائعة».

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت اليوم والخاصة بتخفيف قيود كورونا، هدفها دفع العمل في مجال السياحة الداخلية، مضيفًا أنه من الطبيعي فتح المطاعم التي تستمر لأوقات متأخرة، مع دخول شهر رمضان واستقبال الأخوة العرب، لتعويض الخسارة الاقتصادية الكبيرة التي شهدها قطاع السياحة على مستوى العالم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من قرارات اليوم، يكمن في أن يبدأ المواطن ممارسة حياته بشكل طبيعي، مع تحسن دخل العاملين في القطاع، من خلال الأنشطة المختلفة.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس «كورونا»، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.



