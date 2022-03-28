إعلام روسي: الروبل يواصل الارتفاع أمام الدولار واليورو

واصلت العملة الروسية "الروبل" الارتفاع أمام الدولار واليورو،حيث تم تداول الدولار اليوم، دون مستوى 94 روبلًا، وبذلك تكون العملة الروسية قد عوضت جزءا من خسائرها التي منيت بها سابقا.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، إنه بحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.51 روبل إلى 93.49 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.6 روبل إلى 101.4 روبل.

وأرجعت القناة هذا الارتفاع إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.15% إلى 2430.70 نقطة، فيما انخفص المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.79% إلى 823.04 نقطة.