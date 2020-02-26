اليونان تبحث إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا للمسنين والمعرضين لمشاكل صحية

يبحث مسؤولو الصحة في اليونان إمكانية إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، للمسنين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، ومن المقرر اتخاذ قرار بهذا الشأن الشهر المقبل.

ومن المرجح أيضا أن يوصي الخبراء بجرعات جديدة من التطعيم على نطاق أوسع في سبتمبر المقبل، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

ووفقا للصحيفة، تقوم لجنة التطعيم الوطنية اليونانية بجمع الأدلة على فاعلية جرعة رابعة على كبار السن والأشخاص المعرضين لخطر كبير.

وقالت فانا بابايفانجيلو، العضوة بلجنة الخبراء الحكومية، إن القرار لن يصدر قبل أسبوعين، وستتأثر النتيجة بقرار إدارة الغذاء والدواء بشأن طلب شركة فايزر السماح بجرعة رابعة لمن هم فوق سن 65 عاما.

ويقول خبراء يونانيون، إنه باستثناء حدوث تطور جديد يعطل الاتجاهات الوبائية الحالية، سيحتاج عامة السكان إلى جرعة رابعة قبل الزيادة المتوقعة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الصيف، موضحين أنها "لن تكون جرعة رابعة، بل دورة جديدة من التحصين أو التطعيم السنوي".