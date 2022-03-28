وزير التعليم العالي: مساعدة الطلاب العائدين من أوكرانيا بحدود وطبقا للضوابط المصرية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة تحركت بتكليف فوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل مع المصريين الدارسين في أوكرانيا، منذ بداية الأحداث في 24 فبراير الماضي.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة تحركت لدراسة الملف والاستعداد بكل الاحتمالات للأزمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أزمة خلصت إلى مجموعة من القرارات اعتمدها مجلس الوزراء.



وأشار إلى أن المجلس اعتمد القرارات والضوابط الخاصة بتحويل الطلاب الدارسين في أوكرانيا فقط، متابعًا: «طبقًا لضوابط استطعنا مساعدة الطلاب – قدر الاستطاعة - طبقا للقواعد والضوابط المصرية التي لا نستطيع الحيد عنها».



وأوضح وزير التعليم العالي أن الضوابط، تشمل الاهتمام بحصول الطالب على المواد الدراسية المؤهلة للتخصص، قائلًا إن حوالي 95% إلى 96% من الطلبة الدارسين في أوكرانيا، ملتحقون بالقطاعين الطبي والهندسي.



ولفت إلى انطلاق اليوم الأول لاختبارات تحديد المستوى التي تجرى في جامعة عين شمس بالنسبة لتخصصات الهندسة وطب الأسنان، وجامعة القاهرة لتخصصات الطب والصيدلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات بدأت اليوم وتنتهي في 30 مارس؛ لتقييم الطلاب وتحديد الجامعات التي يدخلونها سواء الخاصة والأهلية.



ونوه إلى أن الطالب قد لا يلتحق بالعام الدراسي الذي كان ملتحقًا به في أوكرانيا؛ بسبب اختلاف المواد الدراسية من جامعة لأخرى، معقبًا: «المساعدة بحدود وطبقا للضوابط المصرية، فلا يمكن التغاضي عن دراسة الطالب مواد مؤهلة للعام الدراسي».



وذكر أن الطالب يتوجه إلى الجامعة الخاصة أو الأهلية لقيده عند نجاحه باختبار تحديد المستوى، مضيفًا أن الطالب الراسب أمامه خيارين، أولهما العودة إلى جامعته الأوكرانية التي كان يدرس بها، والثاني إعادة التنسيق وفقًا لمجموع الثانوية العامة.



وتابع: «لو طالب ملتحق بجامعة أوكرانية ودرس فيها لمدة 3 أعوام ولم يوفق بامتحان تحديد المستوى، فهناك استثناء بإمكانية الالتحاق من جديد بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة وفقًا لمجموعه بالثانوية العامة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس بأن نقف إلى جوار الطلاب ونحاول مساعدتهم قدر الإمكان».



وأعلنت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، انطلاق امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا؛ اليوم الاثنين، لمن تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من 14 حتى 24 مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات «الطب البشرى، والصيدلة جامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة جامعة عين شمس».