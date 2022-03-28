وزير خارجية قطر: ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبيبا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن موقف الدوحة متطابق مع مصر بشأن الملف الليبي، لافتًا إلى دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، والاتفاق السياسي المبرم في جينيف أو باريس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الاثنين، أن قطر تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبيبا، متابعًا: «لا نريد أي شيء يحدث انقسامًا أو تصعيدًا أو عملًا عسكريًا في ليبيا».

وتابع: «نريد الاستقرار وأن تكون العملية الانتقالية سلمية بعيدة عن العنف، والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي»، معربًا عن أمنياته في التوافق بين الليبيين وصولًا لبر الأمان.