قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن البائع الذي يحتكر السلع ويخزنها حتى يزداد سعرها ويبيعها مرة أخرى للمواطنين، سيأكل حارًا نارًا، مستشهدًا بالحديث النبوي: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن التاجر عليه عدم زيادة الأسعار إذا كانت السلع غير مرتبطة بالدولار أو الاستيراد من الخارج، قائلًا إن «التعامل مع الله مريح والخروج عن كلمة الله مؤذي».



وأشار إلى أن «الإنسان الذي ينسى الله غافل ولا يرى إلا نفسه، وعليه أن يراجع ذاته لأنه ليس على الصراط المستقيم»، مؤكدًا أن تدخل الدولة لضبط الأسواق، إذا ارتأت أهمية ذلك، أمر واجب عليها.



وذكر رئيس دينية النواب، أن الحديث النبوي: «دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض»، يعني عدم تدخل الدولة في السوق الحر المفتوح، مضيفًا: «لكن لما ألاقي الاستعباط شغال، لازم الدولة تتدخل، هذا قرار دولة لديها من الخبراء والحساسية التي تعرف من خلالها متى تتدخل ومتى لا تتدخل».



وأوضح أن الهدف من تدخل الدولة هو أن يرزق العباد بعضهم البعض، وليس أن يهدم بعضهم بعضًا بالاحتكار وزيادة الأسعار، مجيبًا عن حرمانية تدخل الدولة في ضبط الأسواق: «قطعا غير محرم يجب أن يتدخل لأن الأمن من وظائف الدولة».



وشدد على مقولة «الأمن قبل الإيمان»، موضحًا: «تخيل أنك في مجتمع يتسم بالفوضى، أبناءك لن يتمكنوا من السير في الشارع، الأمن يتيح الإيمان، ويجب أن يكون الشعب لديه جيش وشرطة ورقابة وأجهزة لتحقيق الأمن في النهاية، لأن ترك الأمور فوضى تصبح مصيبة تصيب الجميع وما يسموه علماء السياسة شبه دولة».





