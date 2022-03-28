زيلينسكي: مستعدون لإجراء تعديل دستوري يضمن حياد أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إنّ كييف مستعدة لإجراء تعديل دستوري يضمن الحياد لها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحفيين روس، أن أوكرانيا مستعدة للتوافق في تقديم ضمانات أمنية، وتلتزم الحياد وتتخلى عن السلاح النووي.

وتابع: «هذه الأمور كانت هي المبادئ التي تطالب بها روسيا في البداية، وبدأت الحرب بسبب هذا حسبما أذكر».

وأشار إلى وجود مباحثات حول منح الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مبيناً أن هذه الضمانات يجب ألا تكون مجرد حبر على ورق، وفق تعبيره.

وأوضح أنه بالإمكان إجراء استفتاء في بلاده من أجل تعديل دستوري يضمن حياد أوكرانيا، وقال إنه يجب بحث هذه الأمور بشكل مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: «يجب على بوتين سحب قواته من أوكرانيا والجلوس معي من أجل التوصل إلى اتفاق».