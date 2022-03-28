قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن 95% من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين، لكن من حق الشركات الأجنبية المنفذة اختيارهم، معقبًا: «بتديهم مرتب كويس بس بتسحلهم في الشغل وتعلمهم»، حسبما عبر.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الشركات الأجنبية تختار أفضل العاملين للعمل في مشروعات السكك الحديدية، متابعًا: «الشركات الأجنبية مبتهرجش، هتاخد أحسن ناس».

وأوضح أنه يتم اختبار العاملين في الشركات المتعثرة للعمل في الشركات الوليدة الحديدة، مثل: المونوريل، والقطار السريع، وLRT، قائلا: «بدل ما أسرح الناس دول وأقعدهم في البيوت بنختبرهم دلوقتي.. لكن بقولهم مفيش حد بيتدخلكم، انتم ذاكروا واجتهدوا».

وأكد أن الشركات تحتاج إلى العمالة المهرة بدلا من تسريحهم، مكررًا: «هياخدوا مرتب محترم، تقريبا ضعف اللي كان بياخده من مرة ونص لمرتين، لكن هنسحلهم في الشغل»، بحسب قوله.

وشدد على إصرار الوزارة على تدريب وتأهيل غير الكفء من هؤلاء العمال، حتى يتعلم ويصبح مفيدًا له ولبلده، موضحًا أنه يتم تدريب هذه الفئة في ورديان، بالإضافة إلى أن الشركات بدأت في إنشاء معاهد تدريب.

وتابع: «إحنا بناخد دلوقتي المهندس واللي رايح فني، نختبره رياضي وطبي ونفسي، وبعدين يروح القوات المسلحة تعلمه وتؤهله، المهندس يقعد ست شهور والفني يقعد سنة.. الناس اللي في ورديان بيقعدوا أربع سنين دلوقتي بعد الثانوية العامة ودبلوم الصناعة».