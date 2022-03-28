تقرير: المديرة السابقة للبنك الدولي لم تتخذ إجراءات بشأن شكاوى تحرش جنسي

قال موظفون حاليون وسابقون في البنك الدولي إن المديرة السابقة للبنك كريستالينا جورجيفا كانت تعرف مسألة سوء السلوك الجنسي لمسؤول بارز بالبنك ولم تتخذ أي إجراء على الرغم من قولها علانية إنها مدافعة قوية عن النساء ضحايا التحرش الجنسي.

وقد وافقت جورجيفا التي تشغل حاليا منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي على تمديد عمل رودريجو تشافيز رئيس البنك في إندونيسيا آنذاك في عام 2018 حتى بعد الاحتجاج العام من موظفين على سلوكه. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن سوء سلوك تشافيز استمر كما هو في اندونيسيا.

ويتقدم تشافيز، الذي غادر البنك، حاليا في استطلاعات الرأي ليصبح الرئيس الجديد لكوستاريكا بعد الانتخابات التي ستجري يوم 3 نيسان/أبريل المقبل.

وواجه تشافيز عدة شكاوى بالتحرش الجنسي أدت إلى قيام البنك الدولي بإجراء تحقيق استمر ثلاثة أعوام وتقديم اعتذار من البنك للنساء اللاتي تعرضن للتحرش.

من جانبه، نفى تشافيز أن يكون قد تحرش جنسيا بزميلات له. وقال إن الشكاوى ضده تنبع من "اختلافات ثقافية وسلوكيات، لا تعد إساءة بالنسبة لأشخاص آخرين"

وقد قام البنك الدولي بخفض رتبة تشافيز بسبب "سلوء السلوك" في عام 2019، وترك البنك بعد فترة وجيزة.