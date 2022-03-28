وزير الخارجية القطري: استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن المستجدات الدولية والإقليمية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مباحثاته مع سامح شكري، وزير الخارجية، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعيتها على الدول العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الاثنين، أنه اتفق مع «شكري» على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور بشأن تلك القضايا.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع وزير الخارجية، في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين التي تقرر إنشاءها، الايوم الاثنين، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وارتقاء الأداء لمستوى طموح قيادة البلدين والشعبين.