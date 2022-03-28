روسيا تطلع الكويت على تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا

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أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ الوزير سيرجي لافروف أجرى اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر الصباح، وذلك بمبادرة من الجانب الكويتي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "خلال المكالمة المفصلة تم بحث المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية الكويتية الصديقة تقليديا بما فيها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

وأضاف: "أخبر سيرجي لافروف، أحمد ناصر الصباح بتطور الأوضاع في أوكرانيا في ضوء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة وسير المفاوضات السلمية مع السلطات الأوكرانية".

وذكر الوزير، بشكل خاص، أنه ضمان سلامة السكان المدنيين يعد أولوية مطلقة لروسيا أثناء تنفيذ مهام نزع سلاح أوكرانيا وتحريرها عن "النازية"، وفق تعبيره.