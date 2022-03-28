بن رحمة نجم ويستهام الإنجليزي ينضم للمنتخب الجزائري استعدادا لمواجهة الكاميرون

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الاثنين، أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول استدعى سعيد بن رحمة، لاعب ويستهام الإنجليزي، استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن بن رحمة، التحق اليوم بمعسكر المنتخب الجزائري بمركز سيدي موسى، وسيكونحاضرا في المران الأخير الذي سيخوضه الفريق مساء اليوم على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة منالعاصمة الجزائرية، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة.

يذكر أن المنتخب الجزائري كان فاز ذهابا في الكاميرون بهدف دون رد سجله المهاجم إسلام سليماني، في الدقيقة الـ40.