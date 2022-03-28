حكومة كردستان العراق تؤكد التزامها بالعقود النفطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق إن الحكومة ستظل ملتزمة بتعاقداتها مع شركات النفط والغاز الطبيعي رغم طعن الحكومة المركزية العراقية ببغداد في قانونية هذه العقود.

وأضاف بارزاني إن "الحكم غير دستوري ومسيس بشكل فج، ولا يجتاز أبسط الاختبارات، ويؤخر عملية تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات ... يمكن لأصدقائنا وشركائنا رؤية ما يحدث مباشرة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إحدى محاكم بغداد أصدرت في شباط/فبراير الماضي حكما يقضي بعدم أحقية حكومة كردستان في إنتاج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وقال بارزاني إن "الحكم لا يمثل تحديا حقيقيا لقدراتنا الاستثمارية"، مضيفا أن حكومة إقليم كردستان تتطلع إلى الوصول لاتفاق مع بغداد "يحترم حقوقنا".

كانت وزارة النفط العراقية قد ذكرت أن العراق صدر خلال فبراير الماضي 79ر92 مليون برميل نفط خام من الحقول الخاضعة للحكومة المركزية.