﻿مجلس الوزراء يوافق على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 أكتوبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٣١ أكتوبر المقبل بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج، وفقا لما أعلنه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وبدأ الدكتور خالد العناني الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجلس، مقدما لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، الشكر لكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر من الوزارات وجهات الدولة المختلفة وممثلي القطاع السياحي المصري سواء الحكومي أو الخاص، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وفريق العمل من قيادات وزارة السياحة والآثار والإدارات المختصة، على جهودهم المبذولة فيما يخص ملف عودة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، حيث كانوا على متابعة مستمرة على مدار الساعة على أرض الواقع.

وأضاف الوزير، أن القطاع السياحي الخاص قد أبدى تعاونا كبيرا وكان على قدر عالٍ من المسئولية في هذا الملف.

وأشار الوزير، إلى أن لقاءاته الرسمية والمهنية التي عقدها خلال زيارته التي اختتمها مؤخرا لكل من ألمانيا والمملكة المتحدة، قد شهدت إشادة واسعة من قبل الجانبين بما قامت به الدولة المصرية من إجراءات في إدارتها لهذا الملف مما يؤكد احترام مصر لجميع السائحين من كل دول العالم الموجودين بها ويعكس رسالة طمأنة وثقة للسائحين ومنظمى الرحلات فى المقصد السياحي المصري.

وقام الوزير، خلال الاجتماع باستعراض تطورات موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٣١ أكتوبر المقبل بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

كما أكد الوزير، على أهمية التوسع في العديد من الإجراءات الترويجية للمقاصد والمدن السياحية المصرية المختلفة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة قواعد الحملات الترويجية المشتركة، إلى جانب مناقشة مقترح إطلاق حملة ترويجية لمصر في السوق العربي خلال شهر رمضان المبارك، كما تم عرض عدد من المقترحات للترويج للمقصد السياحي المصري ومنها مقترح عرض مجموعة من الأفلام الدعائية عن المقصد السياحي المصري عبر الشاشات الموجودة في أحد الميادين الكبري ببعض دول العالم.

كما تم الإشارة إلى حملة Follow the Sun التي أطلقتها الهيئة منذ ١٦ مارس الجاري ولمدة ٨ أسابيع، على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022، وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إحاطة المجلس بترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.