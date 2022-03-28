وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بقيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية

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عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة ضوابط العمل وآلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي.

في بداية الاجتماع، هنأ وكيل الوزارة الحضور بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ثم تناول مناقشة آلية تنظيم امتحانات شهر إبريل للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية، والضوابط التي ستتم خلال عقد الاختبارات وفقاً لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

كما ناقش ووضع آلية تفعيل القوافل التعليمية للصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي بشعبتيه، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، كما قام بمناقشة تفعيل خطة تطعيمات تلاميذ المرحلة العمرية من سن 12 - 18سنة، والجرعة الثالثة التنشيطية من مصل كورونا الخاصة بجميع العاملين.

وأكد خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من عمليات التعقيم والتطهير لجميع المدارس والدواوين، وكذلك مراجعة بطاقات التطعيم لجميع العاملين وكذلك المترددين من الجماهير على المؤسسات التعليمية.

وشدد على أن تعليم الغربية حقق نسبة تقارب 100% من تلقي الجرعة الأولى والثانية لجميع العاملين.

واختتم وكيل الوزارة اجتماعه بمناقشة كيفية تفعيل مبادرة "شاركني إفطاري"، والتي يتم الإعداد والتنفيذ لها من خلال وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة بالمديرية، والتي سيتم انطلاقها برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتم مناقشة الهدف منها وآلية تنفيذها.