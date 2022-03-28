ألمانيا تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن ألمانيا سجلت 67 ألفا و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة خلال 24 ساعة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ 20 مليونا و323 ألفا و779 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 128 ألفا و457 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم حوالي 15 مليونا و718 ألفا و500 شخص.

وقامت ألمانيا، بتطعيم أكثر من 63 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.