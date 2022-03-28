طالبان تحظر بث هيئة الإذاعة البريطانية باللغات المحلية

قالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن حركة طالبان منعت بث أخبار تلفزيون الهيئة باللغات المحلية الرئيسية الثلاث في أفغانستان.

وقال طارق كفالة رئيس قسم اللغات في الخدمة العالمية لـ"بي.بي.سي" في بيان أمس الأحد "تم وقف بث نشرات أخبار تلفزيون بي.بي.سي بلغات البشتون والفارسية والأوزبكية في أفغانستان بعد أن أمرت طالبان القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال كفالة إن "هذا تطور مقلق في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني غموضاً واضطراباً" ودعا إلى رفع الحظر.

ومنذ تولي طالبان السلطة في أغسطس العام الماضي، أثارت جماعات حقوقية وصحفيون مخاوف بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان. وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت اعتقال العديد من الصحفيين. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وقف نشرات بي.بي.سي.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر "تطور مروع آخر، وخطوة قمعية أخرى ضد شعب أفغانستان."