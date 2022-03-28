قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك طلبًا على المقصد السياحي المصري من قبل إنجلترا، مشيرًا إلى إشادة الجانب السياحي الإنجليزي أشاد بإدارة مصر للملف السياحي في ظل جائحة كورونا.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدى السياح على مدار العام ونصف الماضي تكاد تكون منعدمة، ما أدى إلى وجود ثقة لدى السائحين ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والحكومات.

وأكد أن الجانب السياحي المصري لديه مقومات غير موجودة لدى غيره في دول العالم، مضيفًا أن نصر لديها أسواق رئيسية كثيرة، فهناك سياحة بشكل وصفه بالطيب خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى سمعة مصر القوية كمقصد سياحي.

ولفت إلى أن مصر تستقبل خلال الفترة الحالية سائحين بأعداد جيدة، من: ألمانيا، السعودية، إنجلترا، بولندا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، والتشيك، قائلا: «كلهم بدأوا يعودوا بقوة».

وأشار إلى أن السياحة الداخلية في مصر كانت جيدة للغاية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأزمة المعنية بكورونا للتخفيف من قيود كورونا، ستؤدي إلى زيادة الأعداد الواردة خلال الفترة المقبلة.