قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه أجرى اتصالًا صباح اليوم الاثنين، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لافتًا إلى أن الوكالة ستطلق مجموعة من المبادرات الهامة؛ لتأمين المحطات النووية داخل أوكرانيا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الأوكرانية والروسية من جانب آخر، مجيبًا عن تصوره بوقوع حرب نووية: «لا يمكن أن أتخيل وجود حرب كيماوية أو نووية أو بيولوجية في هذا السيناريو، وأعتقد أنه يجب تجنبه».



وأعرب عن أمنياته في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة صوتت لصالح قرار أممي بشأن وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن الأمر يحتاج إرادة من الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لوقف الإطلاق.



ودعا إلى وقف الحرب غير المبررة في أوكرانيا فورًا، والتي أدت إلى خسارة آلاف الأرواح وستؤدي إلى أزمة غذائية عالمية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل إجراءاتها؛ من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها.