الطيران الكويتية: انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت بعد حريق محدود

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أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي المهندس علي الموسى، تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب اندلاع حريق محدود في مشروع مطار الكويت الجديد؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في اندلاع الحريق.

وقال الموسى خلال تفقده موقع الحادث، اليوم الاثنين، إن "عمل اللجنة سيستمر لمدة أسبوعين من تاريخ تشكيلها"، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب في اندلاع الحريق.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية انتظام حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، مؤكدة أنها لم تتأثر بالحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم 2 "قيد الإنشاء" .

وكان المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية المهندس أحمد صالح، أعلن تعرض جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد لحريق محدود صباح اليوم، ولا توجد أي إصابات جراء الحريق.