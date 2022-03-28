أذربيجان تنفي مزاعم انتهاكها اتفاق السلام بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ

رفضت أذربيجان اتهامات انتهاكها اتفاق سلام تم التوصل إليه مع أرمينيا وروسيا.ونفت وزارة الدفاع في باكو اليوم الأحد،أيضا القيام بانسحاب مزعوم من بلدة فروش كما قال الروس.

كما اتهمت أذربيجان أرمينيا بأنها لم تسحب حتى الآن كل قواتها من جزء كاراباخ الممنوح لباكو.

واتهمت روسيا أذربيجان بغزو منطقة تقع ضمن مسؤولية قوات حفظ السلام التي أرسلتها موسكو إلى إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت ،إن القوات الأذربيجانية نفذت أربع ضربات بطائرات مسيرة بدون طيار في الأيام القليلة الماضية بالقرب من بلدة فروش في المنطقة،التي تطالب بها أرمينياأيضا. وقالت إنه طلب من أذربيجان سحب قواتها.

استعادت أذربيجان في خريف 2020 أجزاء كبيرة من ناجورنو كاراباخ التي كانت تسيطر عليها أرمينيا لعقود، في حرب قصيرة.

وأعلنت هدنة بين الطرفين تشرف عليها القوات الروسية. وعلى الرغم من ذلك استمرت الاشتباكات المسلحة.

اشتبهت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا في أن روسيا سحبت جنودا من كاراباخ لاستخدامهم في الحرب على أوكرانيا. وقد أدى هذا بدوره إلى زعزعة استقرار الوضع في جنوب القوقاز.

ولم تؤكد روسيا هذه التقارير، لكن وزارة الدفاع في موسكو قالت إن قوات حفظ السلام الروسية تحاول الآن حل الموقف.