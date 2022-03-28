وزير الخارجية الأمريكي: نقدر دور مصر وجهودها في تحقيق السلام بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديره وشكره لدور مصر وجهودها لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا أن "واشنطن ستواصل العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والحلفاء من دول الشرق الأوسط".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل في النقب اليوم الاثنين: "نقف معا اليوم أمام العنف ونريد تحقيق التوازن في العالم".

وأضاف أن "واشنطن ستعمل مع الشركاء في المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات بما فيها إيران وأذرعها في المنطقة".

وتابع: "كان منذ سنوات من المستحيل أن نجتمع سويا، ولكنه أصبح اليوم ممكنا، نحن نريد العالم كله في سلام وأمان، سنعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودائرة الأصدقاء في المنطقة من خلال التطبيع".

واستطرد أن "إسرائيل والإمارات سيكون لديهما إمكانية لتعزيز التفاهم بين الأديان وسيكون هناك مشاركة من دول أخرى مهتمة، إن الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يمكن أن تساعد في حل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمضي قدما لتوفير الحرية والأمن والكرامة بشكل متكافئ بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونوه بلينكن بأنه قبل 43 عاما وقعت اتفاقية "كامب ديفيد" بين الرئيس محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، ونحن الآن نحظى بمثل هذه الفرصة أن نحقق السلام الذي كان محالا في السابق.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بشجاعة القيادات السياسية والشعوب في كسر العقبات أمام إقامة علاقات بين الدول، معربا عن تطلعه لما يمكن أن تقدمه هذه القمة للمنطقة وللعالم بأسره.