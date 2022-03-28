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تباينت أسعار السلع في محلات البقالة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالأسواق المحلية، لأحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب فوزي، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر السكر الأبيض المعبأ بين 12 إلى 13 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الزيت الذرة 34.25 جنيه للزجاجة الـ 800 ملي.

واستقر سعر زيت الخليط " القلي" عند 28.5 جنيه للتر.

وارتفعت أسعار صلصة الطماطم لتسجل 6 جنيهات للعبوة الـ 280 جراما.

وسجل الخل الأبيض 6.5 جنيه للتر.

واستقر سعر اللبن الجاموسي السائب ليسجل 16 جنيها للكيلو.

وسجل اللبن البقري المعبأ 15.5 جنيه للتر.

وارتفعت أسعار الزبدة المستوردة لتسجل 136 جنيها للكيلو مقارنة بـ 132 جنيها أمس.

وسجل سعر بيض المائدة 2 جنيه للبيضة الواحدة.

واستقر سعر كيلو البن عند آخر زيادة له ليسجل 100 جنيه.

وسجل سعر كيلو الشاي 90 جنيها.