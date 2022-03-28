قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح، إنّ جزءًا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض لحريق وصفه بأنه «محدود»، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف الصالح، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إنّ قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.

يأتي هذا فيما ذكرت إدارة الطيران المدني، في بيان منفصل، أنّ حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.

وانتشرت على موقع "تويتر" لقطات قال متداولوها إنها تخص الحريق، وقد أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من جرّاء الحادث، الذي لم تعلن السلطات سببه حتى الآن.