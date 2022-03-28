مسؤولون عراقيون وأتراك: الغاز وراء القصف الإيراني العنيف على إربيل

قال مسؤولون عراقيون وأتراك، إن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل تعد جزءاً مما أغضب إيران ودفعها لقصف العاصمة الكردية أربيل بصواريخ باليستية هذا الشهر.

وكان الهجوم الذي وقع في 13 مارس الجاري، على أربيل بمثابة صدمة للمسؤولين في جميع أنحاء المنطقة لشراسته، وكان هجوماً معلناً نادراً من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم أصاب "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في أربيل وكان رداً على غارة جوية شنتها إسرائيل وقتلت اثنين من أعضائها في سوريا.

وأصابت معظم الصواريخ الإثنى عشر منزل رجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وقال مسؤولون عراقيون وأتراك، لـ"رويترز"، إنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل.

وذكر مسؤول أمني عراقي: "كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمتخصصين الإسرائيليين والأمريكيين في الفيلا لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد".

وأفاد مسؤول أمني إيراني بأنّ الهجوم كان رسالة متعددة الأغراض لكثير من الناس والجماعات، وأن الأمر يعود إليهم في كيفية تفسيره، وتابع: "أيا كان ما تخطط له إسرائيل، من قطاع الطاقة إلى الزراعة، فهو لن يتحقق".

وأكد مسؤولان تركيان وجود محادثات شارك فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون جرت في الآونة الأخيرة لبحث إمداد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، لكنهما لم يكشفا عن مكانها.

ونوه المسؤول الأمني ​​العراقي ومسؤول أمريكي سابق مطلع على الخطط، بأإن رجل الأعمال الكردي الذي أصيب منزله بالصواريخ الإيرانية، وهو باز كريم البرزنجي، كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز.

ويضع هذا الكشف هجوم إيران على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس هجوماً عسكرياً إسرائيلياً واحداً على الحرس الثوري الإيراني، كما ورد على نطاق واسع، وفق الوكالة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ليست على دراية بالمسألة. ولم يرد بعد مكتب البرزنجي على طلب للتعليق.

ونفى مكتب رئيس إقليم كردستان العراق نيغيرفان بارزاني عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمناقشة خط أنابيب في منزل البرزنجي. وينفي الأكراد أي وجود إسرائيلي عسكري أو رسمي على أراضيهم.