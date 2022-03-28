قناة إسرائيلية: واشنطن طلبت من تل أبيب توسيع مساعداتها إلى أوكرانيا

أفادت قناة "N12" العبرية، بأنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طلب من إسرائيل توسيع مساعداتها إلى أوكرانيا.

وقالت القناة، حسبما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، الاثنين، إنّ بلينكن قال إن الولايات المتحدة ستكون سعيدة إن أرسلت إسرائيل مساعدات عسكرية لدولة في أوروبا الشرقية.

في حين أوضح التقرير أن الرد الإسرائيلي على الطلب كان أن هذا الأمر ليس بسيطًا، ولن يحدث مباشرة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن قبل أيام، أنّ تل أبيب تتخذ موقفا محايدا في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن لابيد قوله أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، أن موقف حكومته في أوكرانيا يقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا، قائلا: "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".

وتابع: "يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرات إسرائيل التي تشن هجماتها على مواقع في سوريا، حيث لا تتدخل روسيا وتترك الرد للدفاعات السورية.