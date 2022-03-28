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تكريم صفاء عربي الأم المثالية عن محافظة الأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
محمد راشد
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 7:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 7:15 ص

كرم محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، صفاء مصطفى عربي، كأم مثالية عن محافظة الأقصر، خلال حفل تكريم الأم المثالية لعام 2022 “أطيب قلب“ الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر ومؤسسة بوابتك للخير ومراكز ومدن المحافظة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفي إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظات.  

تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وإلقاء شعر وفقرة “اسكتش“ لطلاب وطالبات مدرسة الشهداء بالأقصر.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ منزلة ودور الأم في تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم السليمة، معبرا عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن، مشيرا إلى أن كل أم مصرية وراءها قصة كفاح وتضحية وحنان تستحق التكريم عليها.

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