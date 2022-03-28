العناني: لدينا خبرات كثيرة مكنتنا من تحقيق نسب إشغال جيدة بالفنادق في الفترة الماضية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر استطاعت تحقيق نسبة إشغال جيدة في الفنادق خلال الفترة الماضية، رغم فقدان أسوق رئيسية في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعتمد على أسواق متنوعة، ولديها خبرات كثيرة في قطاع السياحة، ما مكنها من سرعة إيجاد بدائل من السياحة الوافدة، رغم تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن روسيا وأوكرانيا كانتا تمثلان من 35 إلى 40% من السياحة الوافدة إلى مصر في نهاية عام 2021، لكن هناك مجموعة كبيرة من الدول، لاسيما دول أوروبا الغربية ودول الخليج العربي، ازدادت أعدادها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما عوض جزءًا كبيرًا من الخسارة التي كانت ستتحقق لو لم تكن لدى مصر مصادر متنوعة.

وأفاد بأن الوزارة نفذت حملة للترويج في السوق العربي، ستطلقها في رمضان، ذاكرًا أنه تم إطلاق حملة الأسبوع الماضي في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

وأكد أن أسواق السياحة متنوعة، فأعداد السائحين الأمريكيين في زيادة كل أسبوع أكثر مما قبله، قائلا: «لولا الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال الأزمة وجعلت لدينا سمعة بأننا مقصد سياحي ملتزم مكنش هييجي سياح».

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس «كورونا»، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.