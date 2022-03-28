محكمة في موسكو: المواطنون الروس يمكنهم استخدام فيسبوك وانستجرام في أنشطة مشروعة

تقول نفس المحكمة في موسكو التي كانت قد أمرت في الأسبوع الماضي بحظر فيسبوك وانستجرام في روسيا، الآن إنه في وسع المواطنين استخدام المنصات الاعلامية طالما أن الأنشطة مشروعة.

في 21 مارس الحالي، حظرت محكمة تفيرسكوي المنصات بوصفها منظمات "متطرفة" بعد طلب قدمه النائب العام.

وتم اتهام الشركة الأم ميتا بعدم حذف الدعوات إلى العنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وحتى قبل الحظر تم حجب الخدمتين رسميا في روسيا ، رغم إتاحتهما بشكل واسع باستخدام خدمات في بي إن.

وذكرت وكالة أنباء تاس أن المحكمة ذكرت في توضيح قدمته أن "هذه الاجراءات المتعلقة بالحماية القضائية لا تحد من استخدام منتجات برامج ميتا من قبل الأفراد والكيانات القانونية الذين لا يشاركون في أنشطة يحظرها القانون".

كان أعضاء البرلمان الروسي، أعلنوا مؤخرا أنهم لا يعتزمون سن حظر عام على استخدام خدمة في بي إن.